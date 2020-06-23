فضيحة.. مارادونا ينزع سرواله أثناء الرقص مع امرأة.. فيديو مسرب

ظهر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، من جديد في موقف محرج لا يحسد عليه، في مقطع فيديو مسرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه مارادونا، البالغ من العمر 59 عاما، وهو يرقص مع امرأة، وفي لقطة "خادشة للحياء" أدار ظهره للكاميرا وقام بخلع سرواله، يمكن مشاهدة الفيديو هنا.

وارتبطت المسيرة الكروية الرائعة للأسطورة مارادونا ليس فقط بالألقاب والبطولات والإنجازات التي حققها مع منتخب بلاده ومع أغلب الأندية التي ارتدى ألوانها في الأرجنتين وأوروبا خاصة في إيطاليا عندما لعب لنابولي في الفترة من عام 1984 وحتى عام 1991، بل تعداها ذلك إلى الفضائح التي جعلت من مارادونا بطلا ونجما في الملاعب وخارجها، فقد وقع في الكثير من المطبات والفضائح التي تخللت حياته الكروية والشخصية على حد سواء، مثل تعاطي الكوكايين والعلاقات العاطفية، مما أثر سلبا على مشواره ومستواه الفني الرائع، كما أنها تسببت في تشويه صورته لدى الجماهير رغم احتفاظها بمهاراته السحرية.

يذكر أن دييغو مارادونا قاد منتخب الأرجنتين إلى الفوز بلقب بطل كأس العالم 1986 في المكسيك، ومن ثم أشرف على تدريبه بعد الاعتزال خلال الفترة ما بين عامي (2008 - 2010)، إضافة إلى توليه مهمة تدريب عدد من الأندية آخرها فريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني.

المصدر: وكالات