رونالدو يسطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإيطالي (فيديو)

حطم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا جديدا في الدوري الإيطالي، خلال المباراة التي جمعت أمس، فريقه يوفنتوس بمضيفه بولونيا، في إطار منافسات المرحلة الـ27 من "الكالتشيو".

وسجل رونالدو، الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 23، ليساهم في فوز "اليوفي" على بولونيا بهدفين دون رد.

O gol de pênalti que Cristiano Ronaldo acabou de marcar!



Bologna [0-1] Juventus.pic.twitter.com/B9RmpEQNmJ — Cristiano Ronaldo Brasil² (@CR7BrasiI2) June 22, 2020

ودخل رونالدو البالغ 35 عاما بهذا الهدف، تاريخ الدوري الإيطالي، إذ أصبح أفضل هداف برتغالي في تاريخ "الكالتشيو"، برصيد 43 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي السابق والمسجل باسم مواطنه، النجم السابق روي كوستا، الذي أحرز 42 هدفا خلال الفترة التي قضاها في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وميلان بين العامين 1994 و2006.

ونجح رونالدو في تحطيم هذا الرقم في أقل من موسمين مع يوفنتوس، الذي انضم إليه صيف العام 2018 قادما من ريال مدريد.

ويعد رونالدو، الذي تألق بشكل لافت مع مانشستر يونايتد في بداية مسيرته الاحترافية، أفضل هداف برتغالي في الدوري الإنجليزي، برصيد 69 هدفا، وأفضل هداف برتغالي في الدوري الإسباني، بـ311 هدفا.

يذكر أن رونالدو، يحتل المركز الثانى في قائمة هدافي الدوري الإيطالي لهذا الموسم، برصيد 22 هدفا، خلف شيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو، المتصدر بـ27 هدفا.

المصدر: matchtv