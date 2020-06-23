"ديلي ميل" تكشف موعد الإعلان الرسمي عن استحواذ الصندوق السعودي على نيوكاسل

اقترب صندوق الاستثمار العام السعودي من إنهاء صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك حسب ما ذكرت تقارير إنجليزية.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل"، أن مسؤولي الدوري الإنجليزي، يستعدون للإعلان عن الصفقة الجديدة، بعد موافقتهم على إتمامها.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع صدور قرار رسمي بشأن صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكية نادي نيوكاسل، خلال هذا الأسبوع، موضحة أن الصفقة ستكلف الجانب السعودي 300 مليون جنيه إسترليني.

Premier League expected to approve Newcastle's £300m Saudi takeover https://t.co/vTaYT4MP6l — MailOnline Sport (@MailSport) June 22, 2020

ومن المقرر أن يستحوذ الصندوق على حصة 80 بالمئة من أسهم نيوكاسل، حيث يحصل كل من الوسيط أماندا ستافيلى، والأخوين روبن على نسبة 10 بالمئة لكل منهما.

وواجهت عملية إتمام صفقة استحواذ الصندوق العام السعودي على نيوكاسل حالة من الشك وعدم اليقين خلال الفترة الأخيرة، بعدما اتخذت منظمة التجارة العالمية، قرارا لصالح قطر في نزاع مع السعودية بشأن حقوق الملكية الفكرية ويخص "قرصنة" محتوى شبكة "بي.إن" القطرية من قبل شركة "بي.آوت.كيو".

وأصدرت لجنة مكونة من 3 أفراد تابعة للمنظمة، قرارا يقضي بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد "بي.آوت.كيو" هو خرق لقواعد المنظمة.

المصدر: وكالات