شاهد.. الجزائري محرز يتلاعب بدفاع بيرنلي ويسجل هدفا رائعا

سجل الدولي الجزائري رياض محرز، هدفا رائعا خلال المباراة التي اكتسح فيها فريقه مانشستر سيتي ضيفه ىيرنلي بخماسية نظيفة أمس الاثنين، لحساب الأسبوع الـ30 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفرض محرز نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين، وجاء هدفه الأول والثاني لفريقه بطريقة رائعة، فبعد أن وصلته تمريرة طويلة من زميله البرازيلي فرناندينيو، راوغ دفاع بيرنلي ببراعة قبل أن يهز الشباك في الدقيقة 43.

الثاني رياض محرز السيتي pic.twitter.com/OZowKct2As — فهد | اهداف مباريات كرة القدم (@FAHAD__10SA) June 22, 2020

وعاد بعدها محرز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

وتكفل الشاب فيل فودن بتسجيل هدفين آخرين في الدقيقتين 22 و63، كما أحرز المخضرم ديفيد سيلفا هدفا في (الدقيقة 51)، ليحقق السيتي فوزا عريضا بخمسة أهداف مقابل لاشيء.

وقلص السيتي، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، الفارق عن المتصدر ليفربول إلى 20 نقطة، وذلك قبل ثماني مراحل من نهاية المسابقة.

المصدر: RT