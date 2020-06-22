مصرع عامل في ملعب موناكو الفرنسي إثر انهيار صخرة

لقي أحد العمال مصرعه في مقر نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين، في منطقة قيد الإنشاء بالقرب من ملعب التدريبات.

ووفقا لما جاء بموقع النادي الفرنسي، فقد انفصل حجر من صخرة أثناء القيام بأعمال لتقويتها، أدى لوقوع الحادث المأسوي ووفاة أحد العاملين بالنادي.

ووعد النادي بتقديم كامل الدعم لأسرة العامل المتوفى.

ويقع مقر نادي موناكو بالقرب من البحر ويتواجد مابين مجموعة من المباني والمراسي الساحلية.

ويستعد موناكو لإستئناف التدريبات ضمن تحضيراته للموسم للدوري الفرنسي، المقرر له في أغسطس المقبل.

وقرر السلطات الفرنسية فدم استكمال مباريات الموسم (2019-2020) للدوري الفرنسي بعد توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا، واعتبار المتصدر باريس سان جيرمان بطلا للدوري، بينما شغل موناكو حينها المركز التاسع في الترتيب.

المصدر: وكالات