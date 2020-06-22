رسميا.. اليابان تنسحب من سباق استضافة مونديال السيدات

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم اليوم الاثنين، أن بلاده سحبت عرضها لاستضافة كأس العالم للسيدات عام 2023، قبل أيام من تصويت الاتحاد الدولي "الفيفا" لتحديد العرض الفائز.

وعقب اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد اليوم، سحبت اليابان عرضها لاستضافة البطولة، وقررت مساندة عرض أستراليا ونيوزيلندا، الذي بات في وضع أفضل أمام عرض كولومبيا.

وأشار الاتحاد الياباني إلى أن العامل الرئيسي وراء قراره، هو خسارة دعم اتحاد جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي قال علانية إنه يساند عرض أستراليا ونيوزيلندا.

ومع تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، قال الاتحاد الياباني إنه وجد من غير المحتمل أن تحصل دولة واحدة على حق استضافة أكبر مسابقتين لكرة القدم للسيدات على التوالي.

وترك رئيس الاتحاد الياباني، كوزو تاشيما، الباب مفتوحا للترشح مرة أخرى لاستضافة مونديال السيدات في المستقبل، حيث قال: "أظهرنا كيف يمكننا استضافة البطولة في اليابان من خلال عرضنا، لذلك لا أرى أن جهودنا ذهبت دون فائدة".

وصنف "الفيفا" في وقت سابق هذا الشهر، عرض أستراليا ونيوزيلندا المشترك على أنه الأفضل لاستضافة مونديال السيدات لعام 2023، وجاءت اليابان في المركز الثاني.

ويعني انسحاب اليابان تصدر عرض أستراليا ونيوزيلندا الترشيحات قبل التصويت يوم الخميس المقبل.

المصدر:: رويترز