أنشيلوتي يواجه تهمة التهرب الضريبي خلال حقبة ريال مدريد

أعلن الادعاء العام الإسباني اليوم الاثنين، رفع دعوى ضد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتهمة التهرب من الضرائب في البلاد، أثناء توليه منصب مدرب ريال مدريد لكرة القدم.

وقال ممثلو الادعاء إن الدعوى رفعت ضد أنشيلوتي المدرب الحالي لفريق إيفرتون الإنجليزي، بسبب جنحتين مزعومتين للاحتيال الضريبي في عامي (2014 و2015) بقيمة (1.062) مليون يورو، عندما كان محل إقامته في تلك الفترة الأراضي الإسبانية، وذلك أثناء تدريبه للفريق الملكي.

ووفقا للنيابة العامة، فإن أنشيلوتي صرح بأرباحه من راتبه خلال الفترة التي أمضاها في ريال مديد لكن "دون الأرباح التي جناها من حقوق الصورة، وتلك الناتجة عن علاقته بالنادي والعقود ذات الصلة مع علامات تجارية أخرى".

كما يزعم الادعاء العام أنه فعل ذلك من أجل "التهرب من التزاماته مع الخزانة العامة"، متهما إياه بالاعتماد على "شبكة معقدة من الشركات الوهمية" في محاولة لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي من تلك الأرباح عن السلطات الضريبية.

وتولى الإيطالي مهمة تدريب ريال مدريد في يوليو 2013، لموسمين (2013-2015) وكان محل إقامته في تلك الفترة الأراضي الإسبانية.

وقاد كارلو أنشيلوتي (61 عاما) ريال مدريد إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس ملك إسبانيا، خلال موسمين أشرف فيهما على تدريب العملاق الإسباني.

المصدر: وكالات