إصابة خمسة لاعبين من "ريد ستار" بلغراد بفيروس كورونا

أعلن "ريد ستار" بلغراد، بطل الدوري الصربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إصابة خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال"ريد ستار" عبر موقعه على الإنترنت: "تحولت عينة اختبارات ماركو جوبليتش، ونيجوس بيتروفيتش، ودوسان يوفانتشيتش، وماركو كوناتار، وبرانكو يوفيتشيتش إلى إيجابية اليوم الاثنين".

وأضاف: "شعر أول أربعة لاعبين بالأعراض قبل مباراة بروليتر (التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من الدوري الصربي)، لكن يوفيتشيتش لم يشعر بأي أعراض إلا أن نتيجته كانت إيجابية أيضا. خضعوا للاختبار في يوم المباراة وتم إبعادهم عن الملعب كإجراء احترازي وحالتهم جيدة الآن".

وأوضح البيان "جاءت عينات باقي لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإدارة سلبية، واتخذ النادي كافة الإجراءات الضرورية للتأكد من احتواء الفيروس".

وشاهد نحو 18 ألف متفرج المباراة التي فاز فيها "ريد ستار" 2-1 على ضيفه بروليتر، ليحتفل الجميع بعدها بالتتويج بلقب الدوري الصربي، بعد تخفيف الحكومة لإجراءات العزل العام في وقت سابق من الشهر الحالي.

المصدر: رويترز