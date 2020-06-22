العراق.. توجيه بإنشاء تمثالين للاعبين علي هادي وأحمد راضي

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الاثنين، عن إيعاز الوزير حسن ناظم، بإنشاء تمثالين للاعبين الراحلين علي هادي وأحمد راضي.

وجاء في بيان للوزاة، أن "الوزير حسن ناظم وجه دائرة الفنون العامة بتنفيذ تمثالين نصفيين للراحلين أحمد راضي وعلي هادي تقديرا لما قدماه للعراق من إنجازات كروية على مدى عقود من الزمن".

وأضاف أن "الوزير وجه مدير عام دائرة الفنون العامة علي عويد العبادي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم لاختيار مكان التمثالين".

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وفي الثاني عشر من يونيو الحالي، توفي المدرب العراقي علي هادي، ويوم أمس الأحد لحق به النجم أحمد راضي حيث أصيب كلاهما بفيروس كورونا.

المصدر: RT