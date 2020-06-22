أندية الدوري العراقي الممتاز تعلن الحداد على رحيل أحمد راضي

أعلنت رابطة أندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، الحداد ثلاثة أيام على رحيل نجم الكرة العراقية أحمد راضي.

وجاء في بيان للرابطة "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى مجموعة أندية الدوري الممتاز رحيل نجم الكرة العراقية أحمد راضي بعد صراع مع فيروس كورونا".

وذكرت أن "مجموعة أندية الدوري الممتاز، تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام إكراما لرحيل ساحر الكرة العراقية أحمد راضي".

إقرأ المزيد

وتوفي راضي في مستشفى النعمان ببغداد فجر أمس الأحد، بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرين، مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته.

المصدر: RT