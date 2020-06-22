حادث مأساوي يودي بحياة النجم البريطاني جودفري عن عمر 25 عاما

تعرض البطل البريطاني في سباقات الدراجات النارية "سوبر بايك"، بن غودفري، لحادث مأساوي أمس الأحد على حلبة "دونينغتون بارك" في ليسترشير الإنجليزية، أدى إلى وفاته عن عمر ناهز 25 عاما.

وفقد غودفري السيطرة على دراجته في سباق "نو ليمت تراك داي"، عند دخوله أحد المنعطفات السريعة، ما أدى إلى سقوطه بقوة على أرض الحلبة والاصطدام بدارجة أخرى، وهو ما تسبب له في جروح خطيرة أدت لاحقا إلى وفاته على الرغم من المساعدة الطبية التي وفرتها له الأجهزة الطبية في الحلبة.

British Superbike star Ben Godfrey passes away in tragic crash at Donington Park at the age of just 25 https://t.co/bjwYTXDvel — MailOnline Sport (@MailSport) June 21, 2020

وذكر بيان صادر عن الحلبة أن: "الجروح البليغة التي تعرض لها غودفري، كانت وراء وفاته، على الرغم من الوصول السريع للأجهزة الطبية إلى مكان الحادث، ومحاولة إنقاذ الدراج وفقا للبروتكولات الصحية المعمول بها في سباقات الدراجات النارية".

يذكر أن غودفري، شارك الشهر الماضي في العديد من التجارب الرسمية استعدادا للموسم الحالي في بطولة "سوبر بايك" البريطانية، وكان يستعد للمشاركة لاحقا في "كأس دوكاتي تي أوبشين" الذي يقام على حلبة سيلفرستون الشهيرة.

المصدر: وكالات