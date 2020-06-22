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راموس ينتزع عرش أسطورة برشلونة ويدخل تاريخ "الليغا" (فيديو)

الرياضة

راموس ينتزع عرش أسطورة برشلونة ويدخل تاريخ
Globallookpress
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دخل مدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس، تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدفا في المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه ريال سوسييداد أمس، لحساب الأسبوع الـ30 من "الليغا".

وأحرز راموس هدف التقدم لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2-1.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف يحمل رقم 68 لراموس في تاريخ مشاركاته في "الليغا"، ليصبح بذلك أفضل مدافع هداف في تاريخ المسابقة، متفوقا بهدف واحد على المدافع الأسطوري لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، الذي تراجع للمركز الثاني.

وجاء مدافع ريال مدريد السابق فيرناندو هييرو في المركز الثالث في قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في "الليغا"، برصيد 60 هدفا، وحل بيري في المركز الرابع بـ52 هدفا، ثم روبرتو كارلوس في المركز الخامس بـ46 هدفا.

المصدر:  Squawka

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