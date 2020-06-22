راموس ينتزع عرش أسطورة برشلونة ويدخل تاريخ "الليغا" (فيديو)

دخل مدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس، تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدفا في المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه ريال سوسييداد أمس، لحساب الأسبوع الـ30 من "الليغا".

وأحرز راموس هدف التقدم لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2-1.

#RealSociedadRealMadrid Ramos was injured right after his goal, his celebration move was precious 🥺💙💙!! pic.twitter.com/26eSSjXYyk — ᴹᵃʳᶦᵃᵐ ❀ (@Mariammxb_) June 21, 2020

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف يحمل رقم 68 لراموس في تاريخ مشاركاته في "الليغا"، ليصبح بذلك أفضل مدافع هداف في تاريخ المسابقة، متفوقا بهدف واحد على المدافع الأسطوري لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، الذي تراجع للمركز الثاني.

Sergio Ramos has now scored 68 LaLiga goals, surpassing Ronald Koeman as the highest-scoring defender in the competition's history.



Ramos the record-breaker. 👊 pic.twitter.com/ACyMXT1yRT — Squawka Football (@Squawka) June 21, 2020

وجاء مدافع ريال مدريد السابق فيرناندو هييرو في المركز الثالث في قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في "الليغا"، برصيد 60 هدفا، وحل بيري في المركز الرابع بـ52 هدفا، ثم روبرتو كارلوس في المركز الخامس بـ46 هدفا.

المصدر: Squawka

