شاهد.. ثلاث حالات تحكيمية تثير الجدل بعد فوز ريال مدريد على سوسييداد

أثارت القرارات التحكيمية في مباراة ريال مدريد ومضيفه ريال سوسييداد التي أقيمت أمس لحساب الأسبوع الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ السخط والتذمر، بعدما احتسب الحكم خافيير ايسترادا فرنانديز، ركلة جزاء للفريق الملكي في الدقيقة 50 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، إثر وجود تدخل على البرازيلي فينيسيوس جونيور من دفاع سوسييداد، وانبرى لتنفيذها سيرخيو راموس، الذي سدد على يسار الحارس ريميرو ويمنح التقدم للميرينغي.

Este piscinazo de Vinicius Junior me hizo recordar como se lanzaban mis compañeros del colegio cuando jugábamos en los recreos. #LaLiga#RealSociedadRealMadrid#HablaTribuneropic.twitter.com/8Z3DZLUrh2 — Rodrigo el Tribunero (@HablaTribunero) June 22, 2020

hoje eu tô só o Vinícius Júnior chutando https://t.co/uXUy0G7lYE — ousado (@69ph_) June 22, 2020

وبعدها بـ18 دقيقة، سجل يانوزاي هدف التعادل لريال سوسيداد، من تسديدة صاروخية على يسار الحارس كورتوا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

Interpretación pura. Con el manual en mano (lo correcto) está bien cobrado el offside. Ahora, Courtois pareciera reaccionar al instante, la pelota pasa lejos de Merino. Es imposible, ni con tecnología, saber si molestaba el jugador de la Real Sociedad pic.twitter.com/ql23XCc5sg — Facundo Macia (@FacuMacia1) June 22, 2020

وبحلول الدقيقة 70، أحرز الفرنسي كريم بنزيما، الهدف الثاني لريال مدريد، اعترض عليه بشدة لاعبو سوسييداد، بداعي وجود لمسة يد على بنزيما، لكن الحكم احتسب الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

this is bs! he clearly brought it down with his arm#RealSociedadRealMadrid#RealMadridpic.twitter.com/MjKybvzkKA — Rupesh (@Rupesh719) June 21, 2020

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق، سجل ميكيل مورينو هدف تقليص الفارق لريال سوسييداد، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين لواحد.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة، في صدارة الدوري الإسباني، متقدما بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة، الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد سوسييداد عند 47 نقطة في المركز السابع.

المصدر: RT