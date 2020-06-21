ريال مدريد يقتنص صدارة "الليغا" بفوز بشق الأنفس على ريال سوسيداد (فيديو)

اقتنص ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوز صعب على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة.

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ50 عن طريق قائده سيرخيو راموس الذي غادر بعدها بعشرة دقائق أرضية الملعب مصابا ودخل مكانه البرازيلي إيدير ميليتاو.

وسجل البلجيكي عدنان يانوزاي هدف التعادل لريال سوسيداد في الدقيقة الـ68، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على يسار مواطنه تيبو كورتوا حارس "الميرينغي"، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وبعدها بدقيقتين عزز الفرنسي كريم بنزيما النتيجة لمصلحة النادي الملكي بتسجيله الهدف الثاني بمجهود فردي رائع، وسط اعتراض لاعبي سوسيداد على وجود لمسة يد على النجم الفرنسي.

this is bs! he clearly brought it down with his arm#RealSociedadRealMadrid#RealMadridpic.twitter.com/MjKybvzkKA — Rupesh (@Rupesh719) June 21, 2020

وقلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 83 عن طريق مايكل مورينو.

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وبهذه النتيجة صعد ريال مدريد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني رغم تساويه مع الغريم التقليدي برشلونة بـ65 نقطة لكل منهما، نظرا لتفوقه في المواجهتين المباشرتين خلال المسابقة، حيث فاز النادي الملكي على أرضه في "البيرنابيو" وتعادل في معقل برشلونة "النيو كامب".

في المقابل، توقف رصيد ريال سوسيداد عند 47 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT