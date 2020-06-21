بغياب صلاح.. ليفربول يقع في فخ التعادل أمام إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"

فرض إيفرتون التعادل السلبي على ضيفه ليفربول في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وكانت المباراة متوسطة المستوى غلب عليها الحذر مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض.

𝙏𝙃𝙄𝙎 close to a winner 🤯#EVELIV 0-0 pic.twitter.com/4IGpF6ODFi — Premier League USA (@PLinUSA) June 21, 2020

يذكر أن المصري محمد صلاح نجم "الريدز" لم يشارك في المباراة وتابعها من مقاعد البدلاء.

It ends 0-0 at Goodison. #EVELIV — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 21, 2020

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 83 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن أقرب مطارديه فريق مانشستر سيتي صاحب الـ60 نقطة.

ويحتاج ليفربول لـ5 نقاط فقط من 8 مباريات متبقية ليتوج بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليغ" الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، بغض النظر عن نتائج باقي الفرق.

Two points dropped, Liverpool will be looking over their shoulders now.#EVELIVpic.twitter.com/7f5DToHjEr — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) June 21, 2020

في المقابل، رفع إيفرتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ12 على جدول الترتيب.

المصدر: RT