لوكوموتيف ينفرد بوصافة الدوري الروسي بعد فوزه على أورينبورغ في مباراة "البطاقات الحمراء" (فيديو)

حقق لوكوموتيف موسكو فوزا ثمينا على ضيفه أورينبورغ بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين لوكوموتيف بالفضل في الفوز لنجمه أليكسي ميرانتشوك الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ38.

وشهدت المباراة إشهار الحكم ثلاث بطاقات حمراء، واحدة من نصيب لاعب لوكوموتيف رفعت جمالدينوف تلقاها في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واثنتين من نصيب فريق أورينبورغ لكل من الكرواتي دانييل ميشكيتش وأندري ماليخ في الدقيقتين 62 و84 على التوالي.

وأضاع البرتغالي إيدير لوبيز فرصة تعزيز النتيجة لأصحاب الأرض عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للوقت الأصلي.

90 - Full time👊



We are back to winning ways🔙🔛🔝#FCLMpic.twitter.com/HDgYpJWgiQ — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) June 21, 2020

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وبهذا الفوز، انفرد لوكوموتيف بوصافة الدوري برصيد 44 نقطة، وفض شراكة النقاط مع كراسنودار الثالث صاحب الـ41 والذي تأجلت مباراته المقررة اليوم أمام دينامو موسكو إلى الـ19 من يوليو المقبل، بعد إصابة 3 من لاعبي الأخير بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل، توقف رصيد أورينبورغ عند 23 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT