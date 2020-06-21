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محمد صلاح خارج تشكيلة ليفربول الأساسية في "ديربي الميرسيسايد"

الرياضة

محمد صلاح خارج تشكيلة ليفربول الأساسية في
Reuters
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يحل ليفربول ضيفا على جاره إيفرتون اليوم الأحد، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية في مواجهة مضيفه إيفرتون، والتي خلت من اسم النجم المصري محمد صلاح، الذي سيجلس على مقاعد البدلاء.

فيما اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز": 

المصدر: RT

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