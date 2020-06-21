مصر.. شوبير يتقدم ببلاغ ضد منصور: الصمت حيال التجاوز في الحق والعرض جريمة

أعلن الإعلامي المصري أحمد شوبير اليوم الأحد، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب الاتهامات التي وجهها له الأخير مؤخرا.

ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورا من البلاغ، وأرفقها بالقول: "الصمت حيال التجاوز في الحق والعرض جريمة.. وبما أننا في دولة قانون، تعلى كافة مؤسساتها ميزان العدل والعدالة، فإنني أسلك الطرق القانونية والشرعية، للحصول على حقي، الذي لا أشك لحظة في كونه آت لا محالة، ممن تجاوز كل الحدود، وخاض فيما لا حق له ولا لغيره فيه سبا وقذفا وتطاولا".

وأضاف: "أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودناها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر، وعلى الله قصد السبيل".

الصمت حيال التجاوز فى الحق والعرض جريمة .. وبما اننا فى دولة قانون تعلى كافة مؤسساتها ميزان العدل والعدالة فاننى اسلك... تم النشر بواسطة ‏احمد شوبير - Ahmed shobier‏ في الأحد، ٢١ يونيو ٢٠٢٠

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وكان منصور قد هاجم شوبير واتهمه بالحصول على عمولات في صفقة انتقال صلاح محسن لنادي الأهلي، فضلا عن حصوله على أموال وهدايا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي.

المصدر: فيسبوك