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تأجيل مباراة كراسنودار ودينامو بعد إصابة 3 من لاعبي الأخير بفيروس كورونا

الرياضة

تأجيل مباراة كراسنودار ودينامو بعد إصابة 3 من لاعبي الأخير بفيروس كورونا
Sputnik
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أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الأحد تأجيل مباراة كراسنودار وضيفه دينامو موسكو المقررة اليوم إلى الـ19 من يوليو المقبل بعد تأكيد إصابة 3 لاعبين من دينامو بفيروس كورونا.

وجاء إعلان الاتحاد الروسي تأجيل اللقاء بعد موافقة نادي كراسنودار على طلب دينامو موسكو تأجيل المباراة عقب تأكيد إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا، هم البوركينوفاسي شارل كابوري والبولندي سيباستيان شيمانسكي والكاميروني كلينتون نجي.

يذكر أن المباراة كانت مقررة اليوم على أرضية ملعب كراسنودار المونديالي ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وقدم نادي دينامو موسكو في بيان رسمي شكره وامتنانه لنادي كراسنودار على قبوله تأجيل المباراة.

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وفي حادثة مشابهة أمس الأول، رفض نادي سوتشي طلبا من نادي روستوف تأجيل مباراتهما بسبب إصابة 6 من لاعبي الأخير بفيروس كورونا ودخول جميع لاعبيه وإدارييه العزل الصحي، مما دفع نادي روستوف لخوض المباراة بفريق الشباب وتعرضوا لخسارة كاسحة بنتيجة 10-1 بسبب عدم تكافؤ الخبرة بين لاعبي الفريقين.

المصدر: rsport.ria.ru

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