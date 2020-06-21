تأجيل مباراة كراسنودار ودينامو بعد إصابة 3 من لاعبي الأخير بفيروس كورونا
أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الأحد تأجيل مباراة كراسنودار وضيفه دينامو موسكو المقررة اليوم إلى الـ19 من يوليو المقبل بعد تأكيد إصابة 3 لاعبين من دينامو بفيروس كورونا.
وجاء إعلان الاتحاد الروسي تأجيل اللقاء بعد موافقة نادي كراسنودار على طلب دينامو موسكو تأجيل المباراة عقب تأكيد إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا، هم البوركينوفاسي شارل كابوري والبولندي سيباستيان شيمانسكي والكاميروني كلينتون نجي.
Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесён на 19 июля при согласии клубов: https://t.co/tsIp7Ek74T#ТинькоффРПЛ#КраснодарДинамо— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 21, 2020
يذكر أن المباراة كانت مقررة اليوم على أرضية ملعب كراسنودار المونديالي ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
РФС: матч между "Краснодаром" и"Динамо" перенесен на 19 июляhttps://t.co/DKNkDQGCpbpic.twitter.com/ZYqEVq3Mlh— РИА Новости Спорт (@rsportru) June 21, 2020
وقدم نادي دينامو موسكو في بيان رسمي شكره وامتنانه لنادي كراسنودار على قبوله تأجيل المباراة.
Официальное заявление ФК «Динамо-Москва» по матчу 23 тура @premierliga#КраснодарДинамо: https://t.co/u0oNVY0f2Dpic.twitter.com/VoFG2bccwJ— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 21, 2020
وفي حادثة مشابهة أمس الأول، رفض نادي سوتشي طلبا من نادي روستوف تأجيل مباراتهما بسبب إصابة 6 من لاعبي الأخير بفيروس كورونا ودخول جميع لاعبيه وإدارييه العزل الصحي، مما دفع نادي روستوف لخوض المباراة بفريق الشباب وتعرضوا لخسارة كاسحة بنتيجة 10-1 بسبب عدم تكافؤ الخبرة بين لاعبي الفريقين.
المصدر: rsport.ria.ru