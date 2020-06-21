واشنطن: نأسف لرؤية أحمد راضي يغادر هذا العالم مبكرا

عزّت السفارة الأمريكية في بغداد، الشعب العراقي بوفاة أسطورة "أسود الرافدين" الكروية أحمد راضي الذي وافاه الأجل صباح اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت في بيان صحفي: "فقدت أسود الرافدين اليوم قائدها".

وأضافت أن "بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تتقدم بأحر التعازي القلبية إلى الشعب العراقي وعائلة أسطورة كرة القدم العراقية الكابتن أحمد راضي".

وتابعت: "لقد تركت جائحة كورونا خسائر فادحة في العالم، وخاصة في العراق، نأسف لرؤية هذا النجم يغادر هذا العالم مبكرا".

فقدت أسود الرافدين اليوم قائدهم. بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تتقدم بأحرالتعازي القلبية الى الشعب العراقي... تم النشر بواسطة ‏‎U.S. Embassy Baghdad‎‏ في الأحد، ٢١ يونيو ٢٠٢٠

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وفجعت الأوساط الرياضية في العراق اليوم بنبأ وفاة راضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ولعب أحمد راضي للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية، كان أبرزها الوصول إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986.

واعتزل أحمد راضي بعد مسيرة كبيرة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة، وفي عام 2008 دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي، وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

المصدر: RT