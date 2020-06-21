الكاظمي معزيا: رحل أحمد راضي وهو يرتدي القميص الأخضر

عزى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بوفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي الذي فارق الحياة فجر اليوم الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "رحل عنا، أحمد راضي، وهو يرتدي القميص الأخضر، الذي طالما أحبه، وطالما أحببناه فيه".

وأضاف: "نسأل الله له المغفرة، ولأهله ومحبيه ولنا جميعا الصبر والسلوان".

وأشار الكاظمي إلى أن "حياة كل عراقي غالية، لنلتزم بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، لكي نحمي أنفسنا والمجتمع، ونتجاوز هذه المحنة سوية".

رحل عنّا، أحمد راضي، وهو يرتدي القميص الأخضر، الذي طالما أحبه، وطالما أحببناه فيه.

نسأل الله له المغفرة، ولأهله ومحبيه ولنا جميعا الصبر والسلوان.

حياة كلّ عراقي غالية، لنلتزم بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، لكي نحمي أنفسنا والمجتمع، ونتجاوز هذه المحنة سوية. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 21, 2020

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وتوفي راضي في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرة مما حال دون سفره إلى عمان لاستكمال رحلة العلاج هناك حيث مقر إقامته.

ولعب أحمد راضي للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية، كان أبرزها الوصول إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986.

واعتزل أحمد راضي بعد مسيرة كبيرة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة، وفي عام 2008 دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي، وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

المصدر: RT