أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي يتحدث عن رحيله (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته قناة محلية عراقية في وقت سابق، للنجم العراقي الراحل أحمد راضي وهو يتحدث عن رحيله.

وظهر بالفيديو راضي أثناء المقابلة مرحا وهو ينظر إلى صورته التي كتب عليها "الراحل أحمد راضي".

وقال "ما يقال عن الإنسان في حياته، هو ما يقال عنه بعد رحيله، بعد الرحيل سيخف الحديث عليه وستتذكر الناس محاسنه".

وأضاف: "أهم شيء حسن الخاتمة وأن يتقبلنا الله عنده، ولا يوجد إنسان لا يخاف من الموت، وهو حق، لكن أهم شيء أن يكون جاهزا للموت ويعمر قبره من خلال رضا الله".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ووري جثمان نجم الكرة العراقية أحمد راضي، اليوم، الثرى في مقبرة مخصصة لضحايا كورونا في مقبرة الكرخ بالعاصمة بغداد، بعد أن وافته المنية في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد عقب تدهور حالته الصحية في اليومين الأخيرة مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته.

المصدر: RT