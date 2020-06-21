تركي آل الشيخ يعلق على تفقد السيسي لجنود القوات المسلحة

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده جنود القوات المسلحة.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" "أمن مصر خط أحمر وكلنا فداء لمصر".



وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية: "تفقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخير أجناد الأرض يدعو للفخر".

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وأضاف آل الشيخ منشورا جديدا بنشر صورة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس المصري.

جاء ذلك بعد تفقد السيسي عناصر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

المصدر: "صفحة آل الشيخ على فيسبوك"