تورينو يتعادل مع بارما في أول مباريات "الكالتشيو" بعد استئناف النشاط الكروي
فرض بارما التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه تورينو السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 للدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
ومباراة اليوم هي الأولى في الدوري بعد استئناف النشاط الكروي الذي توقف لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
📸📸📸#TorinoParma 1-0#SFTpic.twitter.com/1984FOYDdi— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 20, 2020
وافتتح تورينو باب التسجيل عن طريق الكاميروني نيكولاس نكولو في الدقيقة الـ15، وعادل للضيوف السلوفاكي جوراي كوشكا في الدقيقة الـ31 من عمر اللقاء.
وأضاع أندريا بيلوتي قائد تورينو فرصة التقدم لفريقه عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ48.
How good was it to see the Crociati gracing the glorious green turf again? 😌💛💙— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) June 20, 2020
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وبهذه النتيجة، رفع تورينو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ15، كما رفع بارما رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.
المصدر: وكالات