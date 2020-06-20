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أرسنال يتلقى ضربتين موجعتين أمام برايتون (فيديو وصور)

الرياضة

أرسنال يتلقى ضربتين موجعتين أمام برايتون (فيديو وصور)
Reuters
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تضاءلت فرص نادي أرسنال بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد خسارة مريرة أمام مضيفه برايتون 2-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من "البريميرليغ".

وفي الدقيقة 40 من الشوط الأول الذي انتهى سلبي النتيجة، اضطر أرسنال للقيام بتبديل اضطراري بعد تعرض حارسه الألماني بيرند لينو لإصابة خطيرة إثر سقوط خاطئ على ساقه عقب كرة مشتركة مع نيل موباي مهاجم برايتون.

ورغم افتتاح "المدفعجية" باب التسجيل في الدقيقة 68 عن طريق الإيفواري نيكولاس، لم يحافظوا على تقدمهم وتراجع أداؤهم تزامنا مع انتفاضة لاعبي برايتون الذين قلبوا النتيجة رأسا على عقب بتسجيلهم هدفين متتاليين عن طريق لويس دينك والفرنسي نيل موباي في الدقيقتين 75 و90+5 على التوالي.

وبهذه الخسارة، تضاءلت فرص أرسنال بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن تجمد رصيدهم عند 40 نقطة في المركز التاسع، فيما أنعش برايتون حظوظه بالبقاء في دوري الأضواء بعد أن رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: RT

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