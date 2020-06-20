زينيت يقسو على تسيسكا موسكو برباعية في عقر داره (فيديو)

حقق زينيت فوزا عريضا على مضيفه تسيسكا موسكو برباعية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الضيوف كل من البرازيلي مالكوم هدفين في الدقيقتين 9 و45+2، والصربي برانيسلاف إيفانوفيتش (د.2)، والأرجنتيني سيباستيان دريوسي من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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وأنهى تسيسكا اللقاء بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه فاديم كاربوف للطرد قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة لمسكه مهاجم زينيت أرتيوم دزوبا ومنعه من الانفراد بالمرمى.

وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده في صدارة الترتيب إلى 53 نقطة موسعا الفارق إلى 12 نقطة عن مطارديه لوكوموتيف وكراسنودار، فيما توقف رصيد تسيسكا عند 36 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري.

يذكر أن منافسات الدوري الروسي لكرة القدم استؤنفت أمس الجمعة بعد تعليق النشاط منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "شكرا للأطباء" تكريما لجهودهم وتفانيهم في مواجهة الوباء.

المصدر: RT