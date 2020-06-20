قبل مباراته أمام تسيسكا.. زينيت يكرم أطباء بطرسبورغ الذين توفوا بكورونا

كرّم لاعبو فريق زينيت، أطباء مدينة بطرسبورغ الذين توفوا بفيروس كورونا خلال عملهم وتفانيهم في مواجهة الوباء، وذلك قبل انطلاق مباراتهم أمام مضيفهم تسيسكا موسكو اليوم السبت.

ونزل لاعبو زينيت إلى أرضية الملعب مرتدين قمصانا عليها صور بعض أطباء مدينتهم بطرسبورغ الذين توفوا بفيروس كورونا تقديرا لدور البطولة الذي أظهروه خلال عملهم في مواجهة الوباء.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي العاصمة الشمالية لروسيا أنه سيضع صورا لأطباء بطرسبورغ الأبطال على قمصان اللاعبين قبل كل مباراة للفريق مع تبقي 7 جولات من عمر المسابقة.

المصدر: rsport.ria.ru