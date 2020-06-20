 
مباشر

قبل مباراته أمام تسيسكا.. زينيت يكرم أطباء بطرسبورغ الذين توفوا بكورونا

الرياضة

قبل مباراته أمام تسيسكا.. زينيت يكرم أطباء بطرسبورغ الذين توفوا بكورونا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o55c

كرّم لاعبو فريق زينيت، أطباء مدينة بطرسبورغ الذين توفوا بفيروس كورونا خلال عملهم وتفانيهم في مواجهة الوباء، وذلك قبل انطلاق مباراتهم أمام مضيفهم تسيسكا موسكو اليوم السبت.

ونزل لاعبو زينيت إلى أرضية الملعب مرتدين قمصانا عليها صور بعض أطباء مدينتهم بطرسبورغ الذين توفوا بفيروس كورونا تقديرا لدور البطولة الذي أظهروه خلال عملهم في مواجهة الوباء.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي العاصمة الشمالية لروسيا أنه سيضع صورا لأطباء بطرسبورغ الأبطال على قمصان اللاعبين قبل كل مباراة للفريق مع تبقي 7 جولات من عمر المسابقة.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا