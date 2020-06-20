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بوروسيا دورتموند يضمن وصافة "البوندسليغا" بثنائية هالاند في شباك لايبزيغ (فيديو

الرياضة

بوروسيا دورتموند يضمن وصافة
Globallookpress Kevin Voigt
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حقق بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا على مضيفه لايبزيغ بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية بوروسيا دورتموند في الدقيقتين 30 و90+3.

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 69 نقطة وضمن إنهاء الدوري في المركز الثاني مبتعدا بـ6 نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عند 63 نقطة.

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وحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، سجل دورتموند حتى الآن 84 هدفا في الدوري هذا الموسم، وهذا المعدل التهديفي هو الأفضل "لأسود الفيستيفال" على مدار موسم واحد في تاريخ مشاركاته في "البوندسليغا".

يذكر أن هوية بطل الدوري الألماني تحددت منذ الجولة الماضية قبل جولتين على نهاية المسابقة، حيث ضمن بايرن ميونخ الاحتفاظ باللقب للعام الثامن على التوالي.

المصدر: RT

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