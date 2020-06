بوروسيا دورتموند يضمن وصافة "البوندسليغا" بثنائية هالاند في شباك لايبزيغ (فيديو

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

For the first time in the club's history, BVB have scored 83 goals in a single Bundesliga season. pic.twitter.com/nN06lHHgTA