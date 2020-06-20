حارس روستوف الشاب يدخل تاريخ الدوري الروسي الممتاز من أوسع أبوابه (فيديو وصور)

تألق حارس مرمى روستوف دينيس بوبوف البالغ 17 عاما في المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه سوتشي أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وفي مشاركته الأولى مع الفريق الأول، أصبح بوبوف أول حارس في الدوري الروسي الممتاز يتصدى لـ15 فرصة محققة في مباراة واحدة.

كما تصدى الحارس الواعد خلال المباراة لركلة جزاء نفذها نجم سوتشي والمنتخب الروسي أنطون زابالوتني في الدقيقة 26.

Чудо от вратаря «Ростова». Денис Попов потащил пенальти, запомни это имя 🔥https://t.co/DGN14fFjORpic.twitter.com/n6lXck0YYX — Матч ТВ (@MatchTV) June 19, 2020

وتم اختيار بوبوف أفضل لاعب في المباراة رغم تلقي شباكه عشرة أهداف، لتألقه اللافت وإنقاذه مرماه من عدد هائل من الفرص المحققة، ومنعه النتيجة من أن تكون مضاعفة.

Заслуженная награда реально лучшему игроку этого матча ☺️



Уверены, что каждый из наших воспитанников заслуживал эту награду.



Надеемся, голеадоры соперника не слишком огорчены!#МыРостовpic.twitter.com/E9iQYTQQkc — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

يذكر أن فريق روستوف لعب مباراة أمس بفريق الشباب بعد رفض فريق سوتشي اقتراح رابطة الدوري الروسي تأجيل المباراة إلى 19 يوليو المقبل، عقب إعلان روستوف منذ أيام إصابة 6 من لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد، ودخول جميع اللاعبين والإداريين بفترة عزل ذاتي لمدة 14 يوما.

Неподражаемый Денис Попов побил рекорд по сейвам в истории РПЛ 🤩



Также наш голкипер отбил третий пенальти за год, два других пришлись на матчи молодежного первенства!



Просто лучший 🔥 #МыРостовpic.twitter.com/IqC8wi8JlQ — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

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ونظرا للفارق الكبير في الخبرة بين لاعبي الفريقين، حقق سوتشي فوزا كاسحا بنتيجة 10-1.

المصدر: RT