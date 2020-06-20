بعد بتر ساقيه في حادث مروع قبل 20 عاما.. سائق فورمولا سابق يدخل في غيبوبة عقب حادث جديد (فيديو وصور)
يرقد الإيطالي أليكس زاناردي سائق الفورمولا 1 الذي بترت ساقاه بحادث سباق سيارات قبل 20 عاما في غيبوبة اصطناعية بعد اصطدامه بشاحنة أثناء مشاركته في سباق جديد للدفع اليدوي للدراجات.
Grave incidente ad Alex #Zanardi, travolto da un camion nel comune di Pienza, mentre partecipava alla staffetta obiettivo tricolore. E' ricoverato alle #Scotte di Siena per i diversi traumi riportati. Sarebbero gravi le sue condizioni. pic.twitter.com/s28QqlEm84— roberto viggiani (@robertovigg69) June 19, 2020
وكان زاناردي يشارك في إحدى مراحل سباق "أوبييتفو تريكولوري" لدراجات الدفع اليدوي في إيطاليا أمس الجمعة، عندما فقد السيطرة على دراجته على منعطف حاد وعبر إلى مسار شاحنة كبيرة صدمته، ودخل على إثرها في غيبوبة اصطناعية.
#OnlySportRu с точки зрения болельщика os_90: Нет слов, держись и победы.#AlexZanardi— #АрсеналТула (@OnlySportRuTags) June 20, 2020
Keep fighting Champ. pic.twitter.com/3oyXXuf9GB
وتم نقل زاناردي البالغ 53 عاما جوا إلى مستشفى بالقرب من مدينة سيينا، حيث خضع لجراحة طارئة في رأسه ووجهه، قبل نقله إلى العناية المركزة.
وقال المستشفى في بيان: "نظرا للإصابة الخطيرة في الرأس، بدأت جراحة الأعصاب والتدخل في الوجه بعد الساعة السابعة مساء بقليل وانتهت قبل العاشرة. نُقل المريض بعدها الى العناية المركزة. حالته خطيرة للغاية".
Awful news coming out of Italy concerning ex-#F1/#Indycar star and Paralympic legend Alex Zanardi suffering a serious road accident in a handbike event.— Motorsport.com (@Motorsport) June 19, 2020
Here's the latest...https://t.co/qIEpFshb6F
يذكر أن زاناردي أحرز لقب بطولة "كارت" الأمريكية للسيارات قبل أن تبتر ساقاه بسبب تعرضه لحادث على حلبة "لاوزيتسرينغ" في ألمانيا عام 2001.
Alex Zanardi will inspire you— Formula 1 (@F1) June 17, 2020
Listen to him talk about his extraordinary life in this week's podcast >> https://t.co/yl0P5D6RzI#F1@lxznrpic.twitter.com/aI3oYwYlrx
ورغم بتر ساقيه، عاد بعدها زاناردي لحلبات السباق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ونال أربع ذهبيات وفضيتين بارالمبياد (يشارك فيها رياضيون بدرجات إعاقة متفاوتة) في لندن 2012 وريوي جانيرو 2016 في فئة الدراجات اليدوية.
Alex Zanardi is now in intensive care after 3 hours of neurosurgery following his handbike crash in Italy earlier today.— The Race (@wearetherace) June 19, 2020
Latest on the CART, F1 and Paralympic hero's condition:https://t.co/DAcN5s711I
وكان زاناردي يستعد للمشاركة في الألعاب البارالمبية في طوكيو هذا الصيف قبل تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
المصدر: أ ف ب