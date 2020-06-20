رغم غياب الجمهور.. لاعب يتلقى ضربة من المدرجات الخالية (صور)

تعرض السنغالي دمبا با مهاجم اسطنبول باشاك شهير إلى إصابة بزجاجة ماء أثناء مواجهة مضيفه أنقرة جوجو في الدوري التركي لكرة القدم، على الرغم من أن المباراة كانت خلف أبواب موصدة.

وتم إلقاء زجاجة ماء على المهاجم الضيف البالغ 35 عاما عندما كان على مقعد البدلاء بعد استبداله، لتصيب الزجاجة ساقه.

وأصيب دمبا با بجروح طفيفة، لكن المضحك أنه تلقى الضربة من مدرجات خاوية، وستلقي الشرطة القبض على المتسلل إلى داخل الملعب.

وأكد أوكان بوروك مدرب باشاك شهير، أن اللاعب تلقى المساعدة فورا وهو بخير.

Süper Lig'de haftanın açılışında Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında 2-1 kazanırken seyircisiz oynanan maçta Demba Ba'ya tribünden şişe atılması maça damga vuran an oldu.



Okan Buruk'un yorumu: "Seyircisiz maçta komik bir olaydı. Ufak bir sakatlık oldu, kimin attığı bulunur." pic.twitter.com/jNlrEVeoxi — Davut Özmen (@1985Merdinlii) June 19, 2020

وعزز اسطنبول باشاك شهير صدارته للدوري التركي بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 على مضيفه أنقرة جوجو، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب وتجمد رصيد أنقرة جوجو عند 24 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

المصدر: haberler.com