ركلة جزاء تنقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام توتنهام
خيم التعادل الإيجابي 1-1 على المباراة التي جمعت توتنهام هوتسبير بضيفه مانشستر يونايتد اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمرليغ".
وافتتح توتنهام باب التسجيل عند الدقيقة الـ27 عن طريق الهولندي ستيفن بيرجوين، وعادل البرتغالي برونو فيرنانديز النتيجة لمانشستر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.
GOOOOOOOOAL😍🔥— swrws (@swrws1) June 19, 2020
Tottenham 1-0 Man United
The match is live on @BRGoals 🔥😍💐#TOTMUN
pic.twitter.com/xbGtJdDvtP
GOOOOOOOOOAL Bruno sweeeety😍😍🔥🔥🔥🔥— swrws (@swrws1) June 19, 2020
The match is live on @BRGoals#TOTMUN
pic.twitter.com/VIsUQ7I4D8
وبهذا التعادل، رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، ورفع اليونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب "البريميرليغ".
The points are shared on our #PL return.#MUFC#TOTMUN— Manchester United (@ManUtd) June 19, 2020
Cool as you like 🧊#TOTMUN | @ManUtdpic.twitter.com/24LCcaQtTL— Premier League (@premierleague) June 19, 2020
المصدر: وكالات