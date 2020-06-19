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ركلة جزاء تنقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام توتنهام

الرياضة

ركلة جزاء تنقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام توتنهام
Reuters
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خيم التعادل الإيجابي 1-1 على المباراة التي جمعت توتنهام هوتسبير بضيفه مانشستر يونايتد اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمرليغ".

وافتتح توتنهام باب التسجيل عند الدقيقة الـ27 عن طريق الهولندي ستيفن بيرجوين، وعادل البرتغالي برونو فيرنانديز النتيجة لمانشستر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.


وبهذا التعادل، رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، ورفع اليونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب "البريميرليغ".

المصدر: وكالات

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