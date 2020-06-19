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سوتشي يمطر شباك شباب روستوف بعشرة أهداف مستغلا عزل الفريق الأول لروستوف بعد إصابة 6 منهم بكورونا

الرياضة

سوتشي يمطر شباك شباب روستوف بعشرة أهداف مستغلا عزل الفريق الأول لروستوف بعد إصابة 6 منهم بكورونا
Sputnik Артур Лебедев
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اكتسح فريق سوتشي ضيفه روستوف الذي لعب بفريق الشباب بنتيجة 10-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ولعب فريق روستوف بفريق الشباب بعد رفض فريق سوتشي اقتراح رابطة الدوري الروسي تأجيل المباراة إلى 19 يوليو المقبل، عقب إعلان روستوف أمس الأول إصابة 6 من لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد، ودخول جميع اللاعبين والإداريين بفترة عزل ذاتي لمدة 14 يوما.

وافتتح شباب الضيوف باب التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق رومان رومانوف، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة رأسا على عقب ويسيطروا على المباراة بشكل كامل مسجلين عشرة أهداف تناوب على تسجيلها كل من، ألكسندر كوكورين ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 15 و44 و51، وأنطون زابالوتني هدفين في الدقيقتين 45 و48، ودميتري بولوز في الدقيقتين 75و86، وإيفان نوفوسيلتسيف (د.53) ونيكيتا كولدونوف (د.87) ولاعب روستوف فلاديمير أبراموف بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

يذكر أن حارس روستوف دينيس بابوف البالغ 17 عاما اختير أفضل لاعب في المباراة رغم تلقي شباكه عشرة أهداف، حيث تصدى لركلة جزاء نفذها نجم المنتخب الروسي زابالوتني في الدقيقة 26، كما أنقذ مرماه من عدد هائل من الفرص المحققة، ومنع النتيجة من أن تكون مضاعفة.

ودخل بابوف تاريخ الدوري الروسي الممتاز من أوسع أبوابه رغم صغر سنه، حيث أصبح أول حارس في الدوري يتصدر لـ15 فرصة محققة في مباراة واحدة.

وبهذا الفوز، رفع سوتشي رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد روستوف عند 38 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري.

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وفي مباراة سابقة اليوم، حقق أخمات القادم من مدينة غروزني فوزا ثمينا على مضيفه كريليا سوفيتوف على أرضية ملعب سمارا المونديالي بنتيجة 4-2 في افتتاح مباريات الجولة الـ23 بعد استئناف الدوري عقب تعليقه منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT

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