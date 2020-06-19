"اليويفا" يغرم مرسيليا 3 ملايين يورو لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، عن تغريم نادي مرسيليا الفرنسي بمبلغ ثلاثة ملايين يورو لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وبالإضافة إلى الغرامة، قررت غرفة التحكيم في لجنة الرقابة المالية حسم 15% من الأرباح التي سيحققها النادي في مشاركته ضمن المسابقات الأوروبية لموسم 2020-2021 و2021-2022 في حال تأهله، والسماح بتسجيل 23 لاعبا كحد أقصى في الفريق الذي قد يشارك في المسابقات القارية حتى موسم 2022-2023.

Breaking: Marseille cleared to play 20/21 UEFA Champions League. FFP ban announced by UEFA sees:



- OM fined 3 million euros

- docked 15% of competition prize money

- squad size restrictions from 25 to 23 playershttps://t.co/bWbggM1Dw3 — Mohammed Ali (@mohammedali_93) June 19, 2020

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ولن يؤثر هذا القرار على ما كانت تخشاه جماهير النادي، وهو استبعاده عن خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيا في ترتيب الدوري المحلي هذا الموسم عقب قرار الرابطة إلغائه بسبب فيروس كورونا المستجد وتتويج فريق باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة.

وعانى النادي من خلل مالي في حساباته في موسم 2018-2019 ما لفت أنظار الهيئة القارية.

وفي الخامس من مارس الماضي، أعلن "اليويفا" أن الملف انتقل من غرفة التحقيق إلى غرفة المحاكمة، لأن مرسيليا تجاوز قيمة العجز الذي تم التفاوض عليها، والتي تقضي بعدم تجاوز خسائره قيمة 50 مليون يورو في يونيو 2019، إلا أنها بلغت 91 مليون.

وسبق أن وقع مرسيليا على إتفاق لأربعة مواسم حتى عام 2023، تعهد خلاله بخفض الإنفاق لتحقيق التوازن المطلوب.

المصدر: أ ف ب