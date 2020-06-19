قبل لقائهما في "ديربي الميرسيسايد".. ريتشارلسون يستفز فان دايك

استفز البرازيلي ريتشارلسون مهاجم إيفرتون، الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وذلك قبل مباراة ديربي مدينة ليفربول المرتقبة، والمقرر أن تجمعهما بعد غد الأحد.

وقال ريتشارلسون، في تصريحات أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يتحدث الناس كثيرا عن فان دايك. نعم إنه مدافع رائع، ولكنني سبق أن راوغته من قبل".

وأضاف: "تم اختياره ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم بعدما قدم موسما ممتازا، لكن بالنسبة لي هناك مدافعين أفضل منه".

'There are better defenders'



Virgil van Dijk is NOT the best centre-back in the world, according to Richarlisonhttps://t.co/PxRVDWol42 — MailOnline Sport (@MailSport) June 19, 2020

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وبعد الضغط على ريتشارلسون لتسمية مدافعين أفضل من فان دايك، رد النجم البرازيلي: "تياغو سيلفا وماركينيوس وسيرجيو راموس''.

ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، ويحتاج "الريدز" لـ6 نقاط فقط من 9 جولات متبقية للتتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

المصدر: وكالات