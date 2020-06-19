شاهد.. نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف "الخفافيش" في شباك ريال مدريد (فيديو وصور)
سخر التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة بطريقة غير مباشرة من إلغاء هدف لفالنسيا في مباراته أمام مضيفه ريال مدريد أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني "الليغا".
ونشر فيدال ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابه في "إنستغرام" بعد انتهاء المباراة بفوز الريال بثلاثية نظيفة، صورة لرمز تعبيري ضاحك بالإضافة لخطين، أزرق وأحمر.
June 18, 2020
وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيدال أراد بمنشوره السخرية من قرار الحكم إلغاء الهدف الذي سجله فالنسيا في الشوط الأول بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد VAR عندما كانت المباراة تشير للتعادل السلبي.
Maxi Gómez está en fuera de juego e interviene en la jugada.— Madrid Sports (@MadridSports_) June 18, 2020
No vale el gol de Rodrigo Moreno. Dos avisos gordos. Hay que espabilar: pic.twitter.com/jLpMWHyTCN
وألغى الحكم الهدف الذي سجله رودريغو مورينو غير المتسلل في الدقيقة 21، بحجة تمركز زميله ماكسي غوميز المتسلل، والذي على الرغم من عدم تدخله في الكرة، يبدو أنه أعاق مدافع الريال رافائيل فاران.
🙄 Stories de Arturo Vidal cuando anulan el gol de Rodrigo en el Di Stéfano pic.twitter.com/4v1Zt6MYIH— Radio MARCA (@RadioMARCA) June 18, 2020
❌ El VAR salvó al Madrid: Maxi, en fuera de juego, participó en la jugada que acabó con el gol anulado a Rodrigo #RealMadridValenciapic.twitter.com/hvrQUj1nRB— MARCA (@marca) June 18, 2020
يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.
المصدر: وكالات