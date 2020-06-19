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شاهد.. نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف "الخفافيش" في شباك ريال مدريد (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف
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سخر التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة بطريقة غير مباشرة من إلغاء هدف لفالنسيا في مباراته أمام مضيفه ريال مدريد أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني "الليغا".

ونشر فيدال ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابه في "إنستغرام" بعد انتهاء المباراة بفوز الريال بثلاثية نظيفة، صورة لرمز تعبيري ضاحك بالإضافة لخطين، أزرق وأحمر.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيدال أراد بمنشوره السخرية من قرار الحكم إلغاء الهدف الذي سجله فالنسيا في الشوط الأول بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد VAR عندما كانت المباراة تشير للتعادل السلبي.

وألغى الحكم الهدف الذي سجله رودريغو مورينو غير المتسلل في الدقيقة 21، بحجة تمركز زميله ماكسي غوميز المتسلل، والذي على الرغم من عدم تدخله في الكرة، يبدو أنه أعاق مدافع الريال رافائيل فاران.

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يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.

المصدر: وكالات

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