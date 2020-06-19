محكمة تركية تبرئ والد لاعب كرة سلة معارض لأردوغان من تهمة الإرهاب

ذكرت وسائل إعلام تركية أن محكمة برأت والد أنيس كانتر نجم دوري السلة الأمريكي NBA، وهو أحد أشد منتقدي سجل حقوق الإنسان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تهم الانتماء لجماعة إرهابية.

واتهم الأب محمد كانتر، أستاذ علم الوراثة بجامعة اسطنبول، بدعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن والذي تتهمه تركيا بتدبير انقلاب فاشل عام 2016. وينفي غولن أي صلة له بهذا الأمر.

وكان أنيس كانتر البالغ 28 عاما اللاعب في فريق بوسطن سيلتيكس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA قد وجهت له اتهامات في تركيا عام 2018 بالانتماء لجماعة إرهابية مسلحة وهو ما ينفيه. وينتظر أنيس الحصول على الجنسية الأمريكية.

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ويصف أنيس كانتر، الذي يقيم بشكل أساسي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات، نفسه بأنه مقرب من غولن. واعتقلت السلطات التركية آلافا من أتباع غولن أو طردتهم من وظائفهم بعد الانقلاب الفاشل.

وألغت تركيا جواز سفر كانتر عام 2017 ومنذ ذلك الحين لا يستطيع السفر للخارج.

وذكرت صحيفة "بيرجون" التركية، أن السلطات عزلت محمد كانتر من وظيفته بجامعة اسطنبول وسجنته في بادئ الأمر خمسة أيام. وقالت الصحيفة ووسائل إعلام إن محكمة في شمال غرب تركيا برأت ساحة كانتر أمس الخميس.

المصدر: رويترز