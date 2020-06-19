شاهد.. احتفالات الجماهير باستئناف الدوري الروسي في بطرسبورغ

نظم مشجعو نادي زينيت الروسي عشية استئناف الدوري الروسي بكرة القدم، الخميس، عرضا للألعاب النارية تكريما لاستئناف المسابقة.

وأطلق مشجعو زينيت الألعاب النارية، في مدينة سان بطرسبورغ، احتفالا بعودة المباريات وإن كانت خلف أبواب موصدة، بسبب الاجراءات الاحترازية جراء تفادي عدوى فيروس كورونا.

Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» устроили нелегальное огненное шоу на стрелке Васильевского острова вечером накануне. Болельщики жгли фальшфейеры и пускали фейерверки. Внезапную акцию они назвали «Погнали!» в честь возобновления сезона Российской Премьер-Лиги. pic.twitter.com/tish4hkQSp — Пятый канал Новости (@5tv) June 19, 2020

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وفي أولى المباريات بعد استئناف النشاط الكروي، سيستضيف فريق كريليا سوفيتوف على أرضية ملعب "سمارا" المونديالي، فريق أخمات القادم من مدينة غروزني في افتتاح مباريات الجولة الـ23 من المسابقة، الجمعة، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو.

فيما سيحل زينيت ضيفا على تسيسكا موسكو على ملعب "أرينا خيمكي" غدا السبت.

ويتصدر زينيت ترتيب الدوري الروسي برصيد 50 نقطة وبفارق 9 نقاط عن ملاحقيه لوكوموتيف وكراسنودار.

المصدر: 5tv