شاهد.. هدف بنزيما العالمي يتجاوز رقما تاريخيا

أحرز كريم بنزيما واحدا من أجمل أهداف الموسم ليقود ريال مدريد للفوز 3-0 على ضيفه فالنسيا الخميس ويواصل مطاردة برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسدد بنزيمة كرة منخفضة ليمنح الملكي التقدم عند مرور ساعة من اللعب بعد مجهود رائع من إيدن هازارد الذي تبادل تمرير الكرة مع لوكا مودريتش قبل أن يحولها في طريق المهاجم الفرنسي ليودعها الشباك على يمين الحارس سيلسين في الدقيقة 61.

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وهز ماركو أسينسيو الشباك من أول لمسة منذ غيابه 11 شهرا بسبب إصابة في الركبة ليضاعف من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 74.

واختتم بنزيمة الثلاثية عندما هيأ الكرة بقدمه اليمنى ثم سددها مباشرة بقدمه اليسرى بشكل مذهل لتذهب في الزاوية العليا ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 86.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما سجل 243 هدفا بقميص ريال مدريد في كل المسابقات، ليتجاوز رقم بوشكاش (242 هدفا).

وبات كريم بنزيما، خامس الهدافين التاريخيين لريال مدريد.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد الوصيف إلى 62 نقطة من 29 مباراة متأخرا بنقطتين عن برشلونة الذي تغلب 2-0 على ضيفه ليغانيس الثلاثاء.

المصدر: "وكالات"