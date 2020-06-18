عشية استئناف الدوري الروسي.. اللاعبون يشكرون الأطباء وتكريم 300 طبيب في أولى المباريات (فيديو)

نشر الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الخميس فيديو، يظهر فيه قادة فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم يشكرون الأطباء والكوادر الصحية على جهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتحدث قادة فرق الدوري الروسي في الفيديو نيابة عن جميع أندية كرة القدم في روسيا، وشكروا الأطباء بكلمات التقدير والعرفان والمحبة عشية استئناف منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

300 врачей посетят игру "Крылья Советов" – "Ахмат"https://t.co/nsFLptKrWI — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 18, 2020

وفي أولى المباريات بعد استئناف النشاط الكروي، سيستضيف فريق كريليا سوفيتوف على أرضية ملعب سمارا المونديالي، فريق أخمات القادم مدينة غروزني في افتتاح مباريات الجولة الـ23 من المسابقة، غدا الجمعة، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو.

وأعلن نادي كريليا سوفيتوف أنه دعا 300 طبيب من مدينة سمارا لحضور مباراة الغد تكريما للأطباء والكوادر الصحية وتقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا.

كما أعلن النادي أن ركلة البداية سينفذها كبير الأطباء في مدينة سمارا، وسيرتدي لاعبو كريليا سوفيتوف خلال اللقاء قمصانا خاصة مكتوبا عليها: "شكرا للأطباء".

المصدر: rsport.ria.ru