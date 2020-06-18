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"اليويفا" يحدد موعد إغلاق سوق انتقالات اللاعبين الصيفية

الرياضة

Reuters
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حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الخميس، الخامس من أكتوبر المقبل موعدا لإغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا "الميركاتو الصيفي".

وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية عادة بمجرد اكتمال الموسم السابق، والأمر متروك لكل اتحاد وطني من أجل تحديد تواريخ فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية التي يُسمح خلالها بانتقال اللاعبين، لكن الوضع استثنائي هذا الصيف نتيجة تعليق البطولات لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يتطلب ضرورة تعديل موعدي فتح وإقفال فترة الانتقالات الصيفية.

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وبعد اجتماع للجنته التنفيذية عبر تقنية الاتصال الفيديو، دعا "اليويفا": "الاتحادات القارية الأعضاء إلى تنسيق موعد إقفال فترة الانتقالات الصيفية، مع تحديد هذا الموعد في الخامس من أكتوبر".

وحدد الاتحاد القاري الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين في دور المجموعات من مسابقتيه للأندية لموسم 2020-2021، في السادس من الشهر المذكور.

واستؤنفت منافسات كرة القدم في معظم الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال، بينما اتخذ القرار بإنهاء الموسم في دول عدة أبرزها فرنسا وهولندا.

المصدر: أ ف ب

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