الكشف عن سبب عدم احتساب هدف في الدوري الإنجليزي رغم تجاوز الكرة لخط المرمى (فيديو وصور)

شهدت مباراة شيفيلد يونايتد ومضيفه أستون فيلا التي جمعتهما أمس الأربعاء جدلا واسعا، بعد عدم احتساب هدف لصالح شيفيلد رغم تجاوز الكرة لخط مرمى أستون فيلا.

ونفذ أحد لاعبي شيفيلد يونايتد ركلة حرة في الدقيقة 42 تجاه مرمى منافسه، وخرج لها الحارس أورجان نيلاند وأمسك بها، لكنه اصطدم بزميله قبل أن يتجاوز خط مرماه والكرة بين يديه.

“I think he was in the Holte End when he caught it” - Chris Wilder. 💬



The talking point from today’s game 👇 pic.twitter.com/ICaDyhJ2dP — Sheffield United (@SheffieldUnited) June 17, 2020

وأكدت الإعادة التلفزيونية أن الكرة تجاوزت خط المرمى، واعترض لاعبو شيفيلد على عدم احتساب الهدف، لكن حكم المباراة مايكل أوليفر أشار إلى أن تقنية خط المرمى "عين الصقر" لم تشر إلى هدف!.

Извините, но в АПЛ это не считается голом 🙃 pic.twitter.com/oWqynjbR3H — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 17, 2020

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديوهات وصور الهدف الذي لم ير النور، مما دفع شركة HawkEye المسؤولة عن تقنية "عين الصقر" لتصدر بيانا رسميا تعقيبا عن الحادثة، قالت فيه: "الكاميرات السبع داخل منطقة المرمى كانت محجوبة بشكل واضح من الحارس، المدافع والقائم. هذا الشيء حدث لأول مرّة بعد أكثر من 9.000 مباراة استخدت فيها التقنية. نعتذر بدون تحفظ للبريميرليغ، ونادي شيفيلد يونايتد ولكل من تأثر بهذه الحالة".

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يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: وكالات