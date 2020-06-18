رسالة مؤثرة من بطلة الجودو والإعلامية الجزائرية سواكري للإعلامي التونسي الشابي (فيديو)

أعربت بطلة الجودو والإعلامية الجزائرية سليمة سواكري عن تضامنها مع زميلها الإعلامي التونسي علاء الشابي، بعد إعلانه الإصابة بمرض السرطان.

وقالت سواكري في مقطع فيديو: "هذه رسالة إلى زميلي وأخي، رسالة تضامن ودعاء بالشفاء العاجل إن شاء الله".

وأضافت: "حبيت نقدم شهادة ونتكلم على تجربة عشتها مع الشابي، وهو أنه ساعدني كثيرا في بداية مسيرتي كإعلامية، ولن أستطيع أن أنسى وقفته معي".

وتابعت: " أردت أن أشكرك أمام التونسيين والجزائريين، أنت راجل فحل، وربي يخليك لأهلك ولجمهورك يا محبوب الجماهير".

وقالت: "بطيبتك وحنيتك بحكم البرامج الاجتماعية التي قدمتها، والخير لي درتو، كل العائلات رح يدعولك".

وختمت: "علاء أنت بطل، والأبطال يتفوقون في هذه المحن، وستتفوق وتشفى بإذن الله، وسوف نلتقي في برنامج واحد لما لا، يجمع بين التونسيين والجزائريين، تحياتي وتقديري لك".

وأعلن الإعلامي التونسي علاء الشابي مؤخرا إصابته بمرض السرطان.

المصدر: النهار الجزائرية