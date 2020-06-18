هيريرا يكشف المستور عن حفل عيد ميلاد نيمار والفصل بين المتزوجين والعازبين (صور)

كشف أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان الحالي، عن بعض التفاصيل الخاصة بطريقة زميله البرازيلي نيمار في تنظيم حفلات عيد ميلاده الصاخبة التي اشتهر بها.

وتحدث هيريرا لاعب مانشستر يونايتد السابق خلال برنامج The Resistance على قناة إسبانية، عن تفاصيل حفلة عيد ميلاد نيمار الـ28 في فبراير الماضي التي حضرها رفقة زوجته.

وقال الإسباني: "ماذا حدث؟ يمكنك سؤالي عن ما لم يحدث، نيمار استأجر مكانا أكبر من مسرح أرليكوين، وحدد أماكن تواجد أي لاعب متزوج أو أعزب في حفل عيد ميلاده".

وأضاف: "اللاعب المتزوج يذهب للطابق العلوي، والأعزب في السفلي، الحقيقة هو يفعل كل شيء من أجل الاستمتاع بوقته وقمت بتهنئته على هذه الليلة".

وتابع: "الأمور كانت صاخبة في الطابق الأسفل، لذلك رفضت زوجتي تماما ذهابي للمراحيض أو النزول لرؤية ما يحدث هناك".

Ander Herrera lifts lid on Neymar's lavish birthday bash as married and single pals are kept apart https://t.co/ZiPOsLqKJEpic.twitter.com/sNzDaMulVj — Mirror Football (@MirrorFootball) June 18, 2020

وشهد الحفل تواجد أبرز لاعبي باريس سان جيرمان مع زوجاتهم بالزي الرسمي اللون الأبيض، وهذا تقليد اتبعه نيمار في المرات السابقة باختيار ألوان موحدة.

كما حضر عدد من لاعبي فرق الدوري الفرنسي الآخرين، على رأسهم النجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق أولمبيك ليون.

المصدر: mirror