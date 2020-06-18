ماراثون روسيا سيسجل رقما قياسيا كأكبر حدث في الجري بالعالم

يترقب الروس هذا العام حدثا رياضيا في الجري سيكون الأوسع في العالم والذي سيسجل إنجازا لروسيا ضمن سجلات موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية والذي سينطلق في الـ2 من أغسطس المقبل.

وسيشهد الماراثون الروسي العام "ЗаБег" لهذه السنة مشاركة جميع أقاليم روسيا حيث سينطلق 150 ألف متسابق من 85 مدينة في نفس الوقت عند التاسعة صباحا بتوقيت موسكو في الثاني من أغسطس لأول مرة في تاريخ هذا الماراثون.

وقالت كسينيا شويغو، رئيسة "عصبة الأبطال" التي تنظم الحدث الرياضي: "نحن ننتظر حدثا تاريخيا في الرياضة الروسية، سيذهب المشاركون من 85 مدينة إلى نقطة البداية في كل مدينة للجري بنفس اللحظة".

وتابعت: "نحن نعمل مع محرري موسوعة غينيس، وسيقوم مراقب من المؤسسة بتسجيل الحدث رسميا من مدينة بطرسبورغ".

وذكرت شويغو أنه سيتم إطلاق لقب "عاصمة روسيا للجري " على المدينة الفائزة بالماراثون، وسيتم تحديد المدينة الفائزة حسب 3 معايير:

- متوسط ​​المسافة التي سيقطعها جميع المشاركين من مدينة واحدة.

- نسبة المشاركين في الماراثون إلى سكان المدينة.

- متوسط ​​سرعة الجري.

وفي العام الماضي، حملت مدينة فلاديفوستوك لقب عاصمة الجري الروسية، ويقام هذا الماراثون منذ عام 2017 حيث شاركت آنذاك 10 مدن.

المصدر: msk.kp.ru