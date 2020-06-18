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لفتة مؤثرة من لاعبي مانشستر ضد العنصرية وغوارديولا يطالب بالاعتذار

الرياضة

لفتة مؤثرة من لاعبي مانشستر ضد العنصرية وغوارديولا يطالب بالاعتذار
Reuters LAURENCE GRIFFITHS
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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن على البيض الاعتذار عن أسلوب معاملة السود بعدما وضع اللاعبون شعار "حياة السود مهمة" بدلا من أسمائهم على قمصانهم خلال مواجهة أرسنال، الأربعاء.

وجثا لاعبو سيتي وأرسنال والحكام قبل انطلاق المباراة مثلما حدث قبل مواجهة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد في وقت سابق في عودة الدوري بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا بعد الفوز بثلاثية نظيفة على أرسنال: "يجب على البيض الاعتذار عن أسلوب معاملة السود في آخر 400 عام".

لفتة مؤثرة من لاعبي مانشستر ضد العنصرية وغوارديولا يطالب بالاعتذار
Reuters
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وتابع: "أشعر بالعار لما فعلناه تجاه السود حول العالم وليس في الولايات المتحدة فقط فالمشكلة في كل مكان".

وتحدث غوارديولا عن الأمر خلال مقابلة بجانب الملعب مع شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية.

وقال:"يجب علينا إرسال ملايين الرسائل إلى السود، أشعر بالخجل والعار لما فعله البيض تجاه السود".

وانضمت رابطة الدوري الممتاز رسميا إلى حملة الاحتجاجات الدولية التي اندلعت عقب مقتل جورج فلويد وهو رجل أمريكي من أصل إفريقي توفي في عهدة شرطة مينابوليس.

المصدر: "رويترز"

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