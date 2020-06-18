بالفيديو.. حادثة اعتداء على إفريقية حامل تثير غضب إيتو

أثارت حادثة اعتداء رجال الأمن على امرأة ذات بشرة سوداء، بمحطة قطار في فرنسا باستعمال القوة المفرطة، غضب النجم الكاميروني صامويل إيتو لاعب فريق برشلونة وإنتر ميلان السابق.

وانتقد نجم برشلونة السابق تصرف رجال الأمن ضد المرأة الشابة، أثناء اعتقالها بطريقة عنيفة.

ونشر إيتو على حسابه الرسمي في "تويتر" فيديو للحادثة، وعلق عليه "يا لكم من جبناء، تظهرون رجولتكم أمام امرأة، وبالإضافة إلى ذلك هي حامل".

A noter qu’il lui écrase la tête quand les gens crient « elle est enceinte » pic.twitter.com/kvfu7maS40 — Richmond (@RichmoondBC) June 17, 2020

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها إيتو تضامنه مع أبناء جلدته، فسبق الحادثة تصريح أحد الأطباء الفرنسيين، بضرورة إجراء تجارب لعلاج فيروس كورونا في إفريقيا، وهو ما أثار سخط وغضب الكاميروني.

وأعاد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأذهان حادثة وفاة الأمريكي جورج فلويد الذي قضى نحبه على يد شرطي أبيض، ليلقى ردود أفعال منددة بذلك.

وظهر بالفيديو الأمن الخاص بالقطار يطلب من المرأة مغادرة المكان، لأسباب مجهولة، قبل أن يتحول المشهد إلى اعتقال عنيف وإسقاط المرأة أرضا وضرب رأسها بالقدم، قبل أن يفرق الأمن الحاضرين بإطلاق قنابل الغاز، الأمر الذي قد يعرض صحة جنينها للخطر.

وتناقلت عدة مواقع الحادثة وتبين أن زوج المرأة الذي كان إلى جانبها، طلب من عناصر الأمن إخلاء سبيلها، لعدم تعريض جنينها للخطر، غير أنه تعرض للضرب بدوره، وتم اقتياده برفقتها نحو مركز شرطة مدينة أولناي سو بوا الفرنسية.

المصدر: "وكالات"