ماينز يعمق جراح بوروسيا دورتموند في "البوندسليغا" (فيديو)
تلقى بوروسيا دورتموند خسارة مفاجئة بهدفين دون رد، من ضيفه ماينز المهدد بالهبوط، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل هدفي الضيوف، جوناثان بوركاردت في الدقيقة 33، والفرنسي جون فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.
.@Bundesliga_EN | @BVB 0-2 @Mainz05en | GOLO!— Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) June 17, 2020
E estes assobios fictícios na hora de Mateta marcar o penálti? 😂 #BundesligaEleven#ForTheFanspic.twitter.com/09A30kXps3
ودخل دورتموند مباراة اليوم من دون أي أمل بتحقيق لقب الدوري هذا الموسم، بعد أن ضمن بايرن ميونخ أمس الثلاثاء التتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالي بفوزه بهدف دون رد على فيردر بريمن، ليرفع فارق النقاط إلى 10 مع الوصيف دورتموند قبل جولتين من نهاية الموسم.
Ende. #BVBM05pic.twitter.com/p1tditVg2W— Borussia Dortmund (@BVB) June 17, 2020
وبهذه الخسارة، توقف رصيد دورتموند عند 66 نقطة في المركز الثاني، فيما أنعش ماينز حظوظه بالبقاء في دوري الأضواء بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب "البوندسليغا".
المصدر: RT