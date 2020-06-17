شاهد.. "هدف لم ير النور" بفضيحة تحكيمية مع استئناف الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

حرم الحكم مايكل أوليفر فريق شيفيلد يونايتد من هدف محقق، خلال مباراته ضد مضيفه أستون فيلا، في أول مباراة بعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب توقف النشاط بسبب كورونا.

ونفذ أحد لاعبي شيفيلد يونايتد ركلة حرة في الدقيقة 42 تجاه مرمى منافسه، وخرج لها الحارس أورجان نيلاند وأمسك بها، لكنه اصطدم بزميله قبل أن يتجاوز خط مرماه والكرة بين يديه.

Aston Villa vs Sheffield United mark goldbridge commentary 😁 pic.twitter.com/vrYEd5pkXb — mohamed adel Algeriani (@therad_mohamed) June 17, 2020

وأكدت الإعادة التلفزيونية أن الكرة تجاوزت خط المرمى، واعترض لاعبو شيفيلد على عدم احتساب الهدف، لكن حكم المباراة أشار إلى أن تقنية خط المرمى لم تشر إلى هدف!.

TREMENDOUS set off for Aston Villa. This was in. Sheffield United should be ahead #AVLSHUpic.twitter.com/ROlLsnWjQQ — Lady RanmaAFC 🇯🇲🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤎✊🏾✊🏾✊🏾 (@SassyRanma) June 17, 2020

Извините, но в АПЛ это не считается голом 🙃 pic.twitter.com/oWqynjbR3H — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 17, 2020

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: eurosport.ru