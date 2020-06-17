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الكشف عن 6 إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي روستوف الروسي

الرياضة

الكشف عن 6 إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي روستوف الروسي
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أعلن نادي روستوف الروسي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إصابة 6 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي بفيروس كورونا المستجد.

وقال روستوف في بيانه، إن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي أجراها النادي، أسفرت عن 6 عينات إيجابية للاعبين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

وأعلن النادي دخول اللاعبين والإداريين بفترة عزل ذاتي لمدة 14 يوما.

وكان من المقرر أن يحل روستوف صاحب المركز الرابع ضيفا على سوتشي (المركز 12) بعد غد الجمعة، في اليوم الذي ستستأنف فيه مباريات الدوري الروسي لكرة القدم، عقب توقفها منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار الفيروس المستجد.

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المصدر: rsport.ria.ru

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